Духовный лидер Азербайджана заявил о «вовлечении в политику» Гарегина Второго

Ереван /Медиамакс/. Духовный лидер Азербайджана шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил сегодня, что не планирует встречаться с Католикосом всех армян Гарегином Вторым.
«Гарегин, можно сказать, вышел за рамки религиозной деятельности, приняв на себя и политическую роль. Его глубокое вовлечение в политику и привело к нынешнему положению. В связи с этим встреча с ним не рассматривается»,- эти слова Пашазаде приводят азербайджанские СМИ.
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