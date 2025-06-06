Духовный лидер Азербайджана заявил о «вовлечении в политику» Гарегина Второго

Ереван /Медиамакс/. Духовный лидер Азербайджана шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил сегодня, что не планирует встречаться с Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

«Гарегин, можно сказать, вышел за рамки религиозной деятельности, приняв на себя и политическую роль. Его глубокое вовлечение в политику и привело к нынешнему положению. В связи с этим встреча с ним не рассматривается»,- эти слова Пашазаде приводят азербайджанские СМИ.