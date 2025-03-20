Пашинян готов поставить подпись под мирным соглашением

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания.
«Я готов поставить свою подпись под этим документом», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
Ранее МИД Армении заявил, что мирное соглашение готово к подписанию: «Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой о датах и месте подписания Соглашения».
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