Пашинян готов поставить подпись под мирным соглашением

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания.

«Я готов поставить свою подпись под этим документом», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее МИД Армении заявил, что мирное соглашение готово к подписанию: «Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой о датах и месте подписания Соглашения».