Пашинян готов поставить подпись под мирным соглашением - Mediamax.am

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Пашинян готов поставить подпись под мирным соглашением


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания.

«Я готов поставить свою подпись под этим документом», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

 

Ранее МИД Армении заявил, что мирное соглашение готово к подписанию: «Армения готова начать консультации с Азербайджанской Республикой о датах и месте подписания Соглашения».

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