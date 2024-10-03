Министр юстиции Армении подал прошение об отставке

Ереван /Медиамакс/. Министр юстиции Армении Григор Минасян подал прошение об отставке.

На своей странице в Facebook Минасян сообщил, что таким образом «присоединился к сбору подписей об инициативе своего отстранения от должности».

«Я подал заявление об отставке премьер-министру. В парламентской системе правления сложно занимать должность министра, если у тебя нет позитивного сотрудничества хотя бы с одним депутатом. Мне сообщили, что у меня проблемы примерно с двумя десятками депутатов фракции «Гражданский договор».

Мы многое сделали вместе с ними и с их помощью для реформирования сектора юстиции за последние два года. С нашей стороны программа правительства однозначно перевыполнена по количеству и качеству мероприятий. Новую построенную дорогу и школу люди видят сразу и радуются им, а результаты изменений новой арбитражной системы, реформирования исполнительной службы, цифровизации гражданского суда, создания службы пробации и многих других реформ или сотен законодательных и стратегических изменений мы оценим через какое-то время.

Люди всегда ожидали от министров юстиции быстрого и немедленного восстановления справедливости. Однако это не функция министра. Это прерогатива правоохранительных органов и судов.

Мы являемся разработчиками политики и теми, кто совершенствует институциональную систему. Многое уже сделано в обоих направлениях. Плоды будут скоро, но уже при следующих министрах.

Конечно, можно было бы проявить больше терпения, остаться и бороться за все это и продолжать спокойно презентовать проделанную огромную работу, но я решил вернуться в более привычную для меня среду. В сферу правосудия можно внести вклад и в частном секторе», - написал он.

Ранее в прессе сообщалось, что депутаты правящей фракции «Гражданский договор» начали сбор подписей для отстранения Григора Минасяна от должности.

Минасян был назначен министром юстиции в декабре 2022 года.