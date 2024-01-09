Пашинян посетил МИД Армении - Mediamax.am

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Пашинян посетил МИД Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «высшей целью внешней политики Армении является обеспечение и гарантии ее суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Пресс-служба правительства сообщила, что об этом он сказал во время своего визита в МИД в ходе заседания обсуждения отчета о деятельности ведомства в 2023 году.

 

Никол Пашинян подчеркнул важность постоянного развития дипломатической службы в соответствии с современными мировыми тенденциями.

 

«Были обсужденыв шаги, предпринятые Арменией в 2023 году, в частности, в условиях блокады с начала года Лачинского коридора, проводимой Азербайджаном политики этнической чистки против народа Нагорного Карабаха, ситуации, создавшейся в результате военного нападения в сентябре.

 

Было упомянуто об усилиях и процессах, направленных на обеспечение стабильности и мира на Южном Кавказе»,- говорится в сообщении правительства.

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