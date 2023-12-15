Пашинян: Процесс демаркации поставлен на институциональную основу

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении утвердило сегодня порядок организации и проведения совещаний, совместных рабочих встреч между Комиссией Армении по демаркации государственной границы и пограничной безопасности и азербайджанской государственной комиссией по демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Регион | 2023-11-30 15:20:57 Григорян и Мустафаев достигли договоренностей

На заседании правительства вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что документ регулирует организационные вопросы.

«На следующем этапе нам предстоит разработать еще один регламент, мы его тоже обсудим, потом придадим ему вид правового акта, который будет более содержательным. Посредством его мы должны описать методологию и дать определение того, что мы подразумеваем под картами, что чрезвычайно важно, а также, что мы подразумеваем под документом, имеющим юридическое значение. После согласования этой методологии мы продолжим работу с конкретными документами и топографическими картами»,- уточнил вице-премьер.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанская сторона также должна утвердить аналогичное решение:

«Впервые процесс демаркации ставится на институциональную основу, что очень важно. Нам нужно активизировать работу и постараться добиться прогресса».