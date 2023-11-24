Пашинян: Вопрос анклавов обсуждается - Mediamax.am

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Пашинян: Вопрос анклавов обсуждается


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений обсуждается также вопрос анклавов/эксклавов.

«Одним из принципов мира является признание территориальной целостности Армении и Азербайджана на основе территорий Советской Армении и Советского Азербайджана.

 

Когда мы говорим о территории Армении в 29 800 квадратных метров, она не включает эксклавы/анклавы, принадлежавшие Азербайджану во времена Советского Союза, и включает Арцвашен, который является эксклавом, окруженным территорией Советского Азербайджана.

 

Арцвашен – суверенная территория Армении. Когда мы поднимаем вопрос Арцвашена, Азербайджан, в свою очередь, поднимает вопрос анклавов, существовавших де-юре согласно картам СССР», - сказал Никол Пашинян.

 

Он отметил, что обсуждаются варианты решения вопроса.

 

«Во-первых, необходимо демаркировать территорию этого эксклава, еще раз подтвердить, какова его территория. Тут возникает вопрос: раз у нас нет прямой границы с Арцвашеном, то как мы будем переходить от нашей границы до Арцвашена, и, соответственно Азербайджан – на свою территорию? Эта проблема может иметь и другое решение: эксклавы/анклавы, находящиеся на территории Армении, де-юре считаются территорией Армении, а те, которые окружены территорией Азербайджана, считаются территорией Азербайджана. Это предмет конкретного соглашения, которое должно быть ратифицировано парламентом Армении».--

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