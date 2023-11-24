Пашинян: Вопрос непоставленного оружия обсуждается - Mediamax.am

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Пашинян: Вопрос непоставленного оружия обсуждается


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся сегодня вопроса о том, что Армения заплатила России за вооружение, однако не получила оружия.

«Такая проблема есть, идут обсуждения о механизмах, с помощью которых ее можно решить. Например, одним из вариантов может стать вычет уплаченной суммы из государственного долга Армении перед Российской Федерацией. Это не единственный вариант.

 

России самой нужны вооружения, и мы настроены по-рабочему. Надеюсь, что эти обсуждения приведут к конкретным результатам», - сказал Никол Пашинян.

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