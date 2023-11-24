Пашинян: Не ясно, согласится ли Азербайджан подписать мирный договор

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «на данный момент не ясно, согласится ли в конечном итоге Азербайджан подписать мирный договор с Арменией на основе трех принципов, согласованных в ходе переговоров, или нет».

Он еще раз напомнил эти принципы, а именно: «Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, политической основой процесса делимитации является Алматинская декларация, а региональные связи открываются на основе принципа уважения юрисдикции и суверенитета стран».

«Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что Азербайджан отказывается подписать мирное соглашение, основанное на этих трех принципах, однако не можем также с уверенностью утверждать, что Азербайджан подтверждает свою верность этим принципам. Необходимо уточнить эти вопросы и нюансы в ходе переговоров.

В ближайшее время, 30 ноября, состоятся обсуждения по поводу границ и карт, исходя из которых мы сделаем выводы, откажется ли Азербайджан подписать соглашение или готов к этому. На сегодняшний день у нас нет уверенности»,- сказал Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан.