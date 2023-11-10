В Брюсселе пройдет конференция «Стратегическое будущее Армении» - Mediamax.am

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В Брюсселе пройдет конференция «Стратегическое будущее Армении»


Фото: аппарат Совета безопасности


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в Брюссель.

Как сообщили в аппарате Совета безопасности, 10 ноября Армен Григорян примет участие в конференции «Стратегическое будущее Армении: Армения-Европа».

 

В ходе визита секретарь Совета Безопасности проведет ряд встреч.

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