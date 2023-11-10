В Брюсселе пройдет конференция «Стратегическое будущее Армении»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в Брюссель.

Как сообщили в аппарате Совета безопасности, 10 ноября Армен Григорян примет участие в конференции «Стратегическое будущее Армении: Армения-Европа».

В ходе визита секретарь Совета Безопасности проведет ряд встреч.