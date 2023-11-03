Спецодразделение создано в СНБ для охраны «Перекрестка мира»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в рамках проекта «Перекресток мира» в составе Службы национальной безопасности Армении создано специальное подразделение.
«Функция этого подразделения должна заключаться в обеспечении безопасности региональных и международных коммуникаций, проходящих через Армению. Мы можем констатировать, что подразделение уже сформировано, практически укомплектовано и вчера фактически приступило к работе», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.
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