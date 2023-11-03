Спецодразделение создано в СНБ для охраны «Перекрестка мира» - Mediamax.am

1014 просмотров

Спецодразделение создано в СНБ для охраны «Перекрестка мира»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в рамках проекта «Перекресток мира» в составе Службы национальной безопасности Армении создано специальное подразделение.

«Функция этого подразделения должна заключаться в обеспечении безопасности региональных и международных коммуникаций, проходящих через Армению. Мы можем констатировать, что подразделение уже сформировано, практически укомплектовано и вчера фактически приступило к работе», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Ноябрь 2, 2023 16:01
Yandex Go помогает благотворительным организациям в Армении

Внешняя политика | Ноябрь 2, 2023 15:21
Гражданская миссия ЕС в Армении полностью укомплектована

Внешняя политика | Ноябрь 2, 2023 14:57
Захарова: Армения сделала демонстративный антироссийский жест
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023