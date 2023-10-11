Пашинян: «Никаких векторов мы не меняем» - Mediamax.am

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Пашинян: «Никаких векторов мы не меняем»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва и Ереван не поднимают никаких вопросов, связанных с базированием российской военной базы и присутствием российских пограничников в Армении.

Отвечая на замечание журналиста в интервью Общественному телевидению о том, что «нас прямо обвиняют в том, что мы меняем вектор и идем на Запад», Никол Пашинян заявил:

 

«Никаких векторов мы не меняем. Мы ничего не отменяли в наших отношениях с Россией, ниоткуда не уходили».

 

«Хочу раскрыть секрет своей первой встречи с президентом России. В 2018 году в мае или начале июня во время нашей первой беседы в Сочи российский президент сказал мне, что до него доходят слухи о том, что Россия вмешивается в дела разных стран, постоянно принижает их суверенитет и т.д. Он подтвердил, что безоговорочно уважает суверенитет и независимость Армении, и мы, по сути, строим наши отношения на основе договоренностей, достигнутых в ходе того первого разговора.

 

Мы ничего не меняем, мы не отказались от выполнения каких-либо обязательств, ничего подобного не произошло. Но мы также замечали и замечаем проблемы и говорим о них», - сказал Никол Пашинян.

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