Пашинян: «Никаких векторов мы не меняем»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва и Ереван не поднимают никаких вопросов, связанных с базированием российской военной базы и присутствием российских пограничников в Армении.

Отвечая на замечание журналиста в интервью Общественному телевидению о том, что «нас прямо обвиняют в том, что мы меняем вектор и идем на Запад», Никол Пашинян заявил:

«Никаких векторов мы не меняем. Мы ничего не отменяли в наших отношениях с Россией, ниоткуда не уходили».

«Хочу раскрыть секрет своей первой встречи с президентом России. В 2018 году в мае или начале июня во время нашей первой беседы в Сочи российский президент сказал мне, что до него доходят слухи о том, что Россия вмешивается в дела разных стран, постоянно принижает их суверенитет и т.д. Он подтвердил, что безоговорочно уважает суверенитет и независимость Армении, и мы, по сути, строим наши отношения на основе договоренностей, достигнутых в ходе того первого разговора.

Мы ничего не меняем, мы не отказались от выполнения каких-либо обязательств, ничего подобного не произошло. Но мы также замечали и замечаем проблемы и говорим о них», - сказал Никол Пашинян.