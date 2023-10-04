Бывшая защитник прав человека назначена главой Службы внешней разведки

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Кристинне Григорян главой Службы внешней разведки.
Кристинне Григорян была избрана Защитником прав человека Армении 24 января 2022 года и подала в отставку с этого поста 23 января 2023 года.
До этого она занимала должность первого заместителя министра юстиции.
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