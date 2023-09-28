Тер-Петросян: Право требовать ответа от властей остается в силе

Ереван /Медиамакс/. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил сегодня, что ценит позицию оппозиции, решившей не обострять внутриполитическую ситуацию.

«Хотя право требовать от властей Армении ответа за трагедию, постигшую наш народ, остается в силе, я ценю настрой оппозиции последних дней не усугублять еще больше внутриполитическую ситуацию в нашей стране.

Ничто не должно сегодня отвлекать как власть, так и оппозицию от общенационального вопроса обеспечения армянам Арцаха достойной жизни в Армении»,- заявил Левон Тер-Петросян.