Пашинян: Армения не участвовала в обсуждении текста о прекращении огня - Mediamax.am

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Пашинян: Армения не участвовала в обсуждении текста о прекращении огня


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения не участвовала в составлении текста о прекращении военных действий в Арцахе».

Опубликован документ о прекращении боевых действий

«Самый важный вопрос заключается в том, что право армян Нагорного Карабаха жить в своих домах должно быть полностью обеспечено Россией.

 

Предполагается, что если миротворцы выступили с таким предложением, то это означает, что они полностью и без оговорок приняли на себя полное обязательство по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха, которым они должны обеспечить условия для того, чтобы армяне Нагорного Карабаха сохранили свое право на жить в своих домах и на своей земле, жить достойно и безопасно», - сказал Никол Пашинян.

 

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В то же время, он отметил, что упоминание Армении в тексте, не имеющем ничего общего с ней, оправдывает его вчерашнюю версию о том, что «одной из главных целей азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха является вовлечение Армении в военные действия».

 

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«Мы принимаем к сведению произошедшее, будем следить за развитием событий. Надеемся, что военная эскалация не будет продолжаться», - сказал он.

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