Мишустин: Создание новых маршрутов обеспечит развитие экономики в Закавказье

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил сегодня, что «создание новых инфраструктурных каналов и разблокирование экономических и логистических связей в Закавказье будет способствовать устойчивому развитию региона».

«Мы последовательно выступаем за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей в Закавказье. Уверен, что создание новых инфраструктурных магистралей согласно договоренностям лидеров России, Армении и Азербайджана обеспечит стабильное экономическое развитие региона», - заявил премьер-министр России в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета в Цахкадзоре.

Он отметил, что таким образом будут укрепляться контакты между людьми, проживающими в регионе.

По поводу отношений России и Армении Михаил Мишустин отметил, что «Российская Федерация, несмотря на трудности мировой экономики, придает значение союзническим, дружественным и партнерским отношениям с Арменией».

«Пользуясь случаем, хотел бы передать наилучшие пожелания президента России Владимира Путина и поблагодарить вас за организацию всех мероприятий ЕАЭС и за теплый прием нашей делегации», - сказал премьер-министр России.