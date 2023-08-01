Давид Тоноян представил новые факты участия Турции в войне 2020 года

Ереван /Медиамакс/. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян заявил сегодня, что считает себя более всего ответственным за то, что не смог предотвратить войну 2020 года.

Тоноян сказал об этом, отвечая на вопросы членов парламентской комиссии, изучающей обстоятельства 44-дневной войны 2020 года.

Бывший министр обороны рассказал, что в предшествовавший войне период трижды встречался с министром обороны России и еще одну встречу провел в Ереване с заместителем российского оборонного ведомства.

Давид Тоноян сказал, что у армянской стороны возникли серьезные опасения в связи с тем, что после совместных учений Азербайджана и Турции турецкие самолеты F-16 не вернулись в Турцию, а были размещены в аэропорту Гянджи.

«Почти каждый день четыре самолета F-16 проводили в воздухе по 5-6, а иногда и по 8 часов, приближаясь к воздушным границам Армении и Арцаха. Наши опасения обострились еще больше, когда Турция провела ротацию, заменив не только пилотов, но и самолеты»,- пояснил экс-министр.

Отвечая на вопрос о реакции российской стороны, Давид Тоноян сказал, что «нас призввали не провоцировать и быть хладнокровными, что мы и делали». В частности, отметил экс-министр, F-16 иногда подходили так близко, что становились мишенями для

сил ПВО Армии обороны Арцаха, но приказ о поражении не отдавался.

Экс-министр сообщил, что в сентябре 2020 года он провел ряд встреч с послами стран-членов ОДКБ, НАТО и ЕС.

«Я представлял всем подробную информацию о полетах F-16 и обращлся к нашим партнерам из НАТО и Евросоюза с единственной просьбой: нейтрализовать участие Турции в возможных военных действиях»,- сказал Тоноян. По его словам, в сентябре 2020 года он провел встречи с 12 послами стран-членов НАТО и ЕС, причем с некоторыми из них встречался не один раз.

«Турция принимала непосредственное участие в войне, это не было прокси-войной»,- подчеркнул Давид Тоноян.

Отвечая на вопрос, была ли во время войны Армения «стеснена» в применении тех или иных видов вооружений вследствие союзнических отношений, бывший министр обороны сказал:

«Некоторые ограничения были обусловлены не с вооружениями, а с географией их применения».