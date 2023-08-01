Не надо внушать людям комплекс неполноценности, сказал Тоноян - Mediamax.am

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Не надо внушать людям комплекс неполноценности, сказал Тоноян


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян заявил сегодня, что «вместо того, чтобы прививать людям комплекс неполноценности, надо извлекать уроки и работать денно и нощно».

Он сказал об этом в своем заключительном слове на сегодняшнем заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны 2020 года.

 

«Я знаю, что ничто не может утешить родителей, потерявших сына. Но я также знаю, что те солдаты и офицеры, которые отдали свои жизни за Родину, заслуживают того, чтобы их имена были золотыми буквами вписаны в историю нашего народа. Часто они делали невозможное, потому что знали, что такое Родина.

 

Многие в нашем обществе не осознают, что произошло до 1994 года, когда было установлено перемирие. Люди часто не имели четкого представления о том, где мы находимся, какую проблему решаем, какова наша миссия.

 

Думаю, что и сегодня наше общество не осознало значения победы 1994 года и не оценило ее должным образом. И хотя бы сейчас, склоняясь перед могилами наших братьев, погибших в 2020 году и позже, мы должны уважать то, что они сделали.

 

После войны мне уже приходилось говорить, что мы потерпели поражение в неравном во всех отношениях бою, но это никому не дает права играть с национальным достоинством нашего народа. Вместо того чтобы внушать людям комплекс неполноценности, следует извлекать уроки и работать денно и нощно.

 

Мы заплатили слишком высокую цену, тысячи молодых людей отдали свои жизни за Родину, и выступления в стиле «все кончено» позорят их память. Они отдали свои жизни, чтобы мы сегодня прилагали усилия, анализировали ошибки и искали способ вернуться к достойной жизни. Они отдали свои жизни за для того, чтобы мы слышали с высоких трибун речи о том, что «все кончено», и мы должны соглашаться на все выдвигаемые нам условия», - сказал Давид Тоноян.

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