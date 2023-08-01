Давид Тоноян: Во время войны было сделано «невозможное» для импорта вооружений

Ереван /Медиамакс/. Бывший министр обороны Давид Тоноян заявил сегодня, что во время войны 2020 года было сделано «невозможное» для ввоза вооружений в Армению.

Тоноян сказал об этом на сегодняшнем заседании парламентской комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны 2020 года, отвечая на замечание депутата Ваагна Алексаняна о том, что в ходе войны в Армению было завезено «мизерное» количество вооружений.

Давид Тоноян сообщил, что о точных объемах поставок расскажет на закрытой части заседания, поскольку информация содержит государственную тайну.

При этом он отметил, что о реальных объемах свидетельствует тот факт, что «за время войны глава страны-противника как минимум дважды озвучивал публичные жалобы».

Давид Тоноян подчеркнул, что оружие было доставлено в условиях блокирования каналов снабжения. Причем, по его словам, такая ситуация существовала не только во время войны, но и до ее начала.

Отвечая на вопрос о состоянии Вооруженных сил Армении в мае 2018 года, когда он вступил в должность министра обороны, Давид Тоноян заявил, что армия была готова противостоять врагу, превосходящему ее в 2-3 раза, чтобы «обеспечить безопасность Республики Армения и Республики Арцах и право последней на самоопределение».

Бывший министр обороны заявил, что армянская сторона никак не рассчитывала, что «Турция может принять непосредственное участие в боевых действиях не в приграничной с Арменией зоне, а непосредственно на арцахском фронте».

Отвечая на вопрос одного из депутатов, не производился ли такой расчет с учетом союзнических отношений Армении, Тоноян сказал, что в документах с оценкой рисков армянская сторона учитывала как свои союзнические отношения, так и членство в военно- политическом союзе.