Мирный договор не гарантирует мира, заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «самой большой обеспокоенностью армянской стороны является подписание такого мирного договора, который обеспечит мир или будет иметь высокие шансы на его обеспечение».

«Мы не собираемся подписывать документ, который будет просто озаглавлен как «мирный договор». Если бы это было так, мы бы давно уже его подписали. Договор, обеспечивающий даже 1-2 года мира, - тоже не лучший вариант. Нас беспокоит то, что если одна из сторон выступает с агрессивной риторикой, это не способствует установлению мира, и в такой атмосфере договор может не работать», - сказал он на пресс-конференции.

По словам Пашиняна, мир - это не цель, а средство иметь развитое, процветающее, счастливое и сильное государство.

«То, что мирный договор не гарантирует мира, понятно, но его отсутствие удваивает вероятность войны»,- сказал премьер-министр.