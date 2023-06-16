Пашинян: Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе обострилась

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «установка Азербайджаном незаконного пропускного пункта крайне обострила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе».

«Прекращены даже поставки продуктов первой необходимости в Нагорный Карабах. В Карабах не поступает продовольствие из внешнего мира, через Лачинский коридор не пропускают граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Эти действия еще раз оправдывают опасения, что Азербайджан проводит политику этнической чистки в Нагорном Карабахе, и в данном случае речь идет не о страхе, а о начале действий.

Как еще происходят этнические чистки? Блокируется подача продуктов питания, газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, обстреливаются граждане, выполняющие сельскохозяйственные работы, перекрывается возможность передвижения даже для больных в крайне тяжелом состоянии», - заявил Никол Пашинян в ходе заседания правительства.

По его словам, «какими бы трудными ни были шаги по урегулированию отношений с Азербайджаном и установлению мира, наша работа должна быть непрерывной, мы должны быть последовательны в этом вопросе».

«Сейчас необходимо сделать следующий шаг: закрепить основу демаркации и приступить к собственно демаркационно-делимитационным работам. Любая коридорная логика через территорию Армении неприемлема. В этом смысле я ожидаю, что международные партнеры будут избегать использования провокационного языка, используемого Азербайджаном», - сказал Никол Пашинян.

Он также сообщил, что в ближайшее время в США запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, выразив надежду, что определенный прогресс, зафиксированный на предыдущей встрече в Вашингтоне, будет развиваться.