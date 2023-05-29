Пашинян недоволен итогами трехсторонней встречи в Москве - Mediamax.am

473 просмотров

Пашинян недоволен итогами трехсторонней встречи в Москве


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «итоги трехсторонней встречи в Москве неудовлетворительны».

«Одна из тем, обсуждавшихся на трехсторонней встрече в Москве, касалась сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуации и незаконного закрытия Лачинского коридора.

 

Следует отметить, что это очень болезненная ситуация. Закрытие Лачинского коридора произошло на глазах и в присутствии российских миротворцев, что вызывает большую тревогу. Мы продолжим переговоры с нашими российскими партнерами в направлении урегулирования этой ситуации», - сказал Никол Пашинян в парламенте.

 

По его словам, открытие региональных коммуникаций было другой темой обсуждений в Москве:

 

«Армения готова и заинтересована в их скорейшем открытии, которое должно состояться в соответствии с пунктом 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Однако, к сожалению, решение этого вопроса зависит не только от армянской стороны, если бы это было так, то вопрос давно был бы решен».

 

Касаясь возможного подписания мирного соглашения на пятисторонней встрече в Кишиневе 1 июня, Никол Пашинян отметил, что армянская сторона пока не получила от Азербайджана комментариев по предложениям, выдвинутым до состоявшейся в Вашингтоне встречи.

 

«Нет согласованного проекта, который можно было бы подписать», - сказал он.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Май 29, 2023 14:41
В Арцахе требования Алиева назвали незаконными

Внешняя политика | Май 29, 2023 13:26
Заявления Алиева «непонятны» для Пашиняна

Политика | Май 29, 2023 11:55
Пашинян недоволен итогами трехсторонней встречи в Москве
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023