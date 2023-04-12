В Армении избрана новый Защитник прав человека - Mediamax.am

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В Армении избрана новый Защитник прав человека


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в парламенте Армении Защитником прав человека была избрана Анаит Манасян.

За ее избрание проголосовали 69 депутатов, против – 0.

 

Кандидатуру Анаит Манасян выдвинула фракция правящей партии «Гражданский договор».

 

До этого она занимала должность заместителя Генерального прокурора Армении.

 

Бывшая правозащитница Кристине Григорян подала заявление об отставке 23 января 2023 года.

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