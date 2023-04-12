В Армении избрана новый Защитник прав человека

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в парламенте Армении Защитником прав человека была избрана Анаит Манасян.

За ее избрание проголосовали 69 депутатов, против – 0.

Кандидатуру Анаит Манасян выдвинула фракция правящей партии «Гражданский договор».

До этого она занимала должность заместителя Генерального прокурора Армении.

Бывшая правозащитница Кристине Григорян подала заявление об отставке 23 января 2023 года.