«Нам нужны крепкие нервы и выдержка», заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в связи с вводом в эксплуатацию новой автомагистрали Корнидзор-Тех, соединяющей Армению с Лачинским коридором, изменен маршрут Лачинского коридора.

«В результате охрану данного 12-километрового участка армяно-азербайджанской границы возьмут на себя пограничные войска Армении.

При решении вопроса непосредственной охраны границы возникли определенные проблемы: разночтения в картах сторон.

По расчетам армянской стороны, на некоторых участках азербайджанская сторона расположилась на территории Армени, в 100-300 метрах от границы.

За это время были внесены коррективы в пункты дислокации пограничников и ситуация несколько улучшилась. В частности, уточнены точки расположения на 7 из 12 км, работы на 5 км продолжаются», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что позиция армянской стороны заключается в том, чтобы избежать эскалации.

«В нестабильной и неопределенной международной обстановке нам нужны крепкие нервы и выдержка, чтобы не пойти на поводу у сил, заинтересованных во взрыве региональной ситуации»,- сказал Никол Пашинян.