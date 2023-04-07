«Нам нужны крепкие нервы и выдержка», заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в связи с вводом в эксплуатацию новой автомагистрали Корнидзор-Тех, соединяющей Армению с Лачинским коридором, изменен маршрут Лачинского коридора.
«В результате охрану данного 12-километрового участка армяно-азербайджанской границы возьмут на себя пограничные войска Армении.
При решении вопроса непосредственной охраны границы возникли определенные проблемы: разночтения в картах сторон.
По расчетам армянской стороны, на некоторых участках азербайджанская сторона расположилась на территории Армени, в 100-300 метрах от границы.
За это время были внесены коррективы в пункты дислокации пограничников и ситуация несколько улучшилась. В частности, уточнены точки расположения на 7 из 12 км, работы на 5 км продолжаются», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.
Он отметил, что позиция армянской стороны заключается в том, чтобы избежать эскалации.
«В нестабильной и неопределенной международной обстановке нам нужны крепкие нервы и выдержка, чтобы не пойти на поводу у сил, заинтересованных во взрыве региональной ситуации»,- сказал Никол Пашинян.
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