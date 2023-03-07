Пашинян назвал действия Азербайджана «терроризмом»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал действия азербайджанской диверсионной группы в Арцахе «терроризмом».

Пресс-служба правительства сообщила, что, принимая 6 марта французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Бриса Рокфо, премьер-министр заявил, что параллельно с блокированием Лачинского коридора на протяжении почти трех месяцев и действиями, направленными на создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, Азербайджан продолжает терроризировать армянское население Арцаха с конечной целью осуществления этнических чисток.

Пашинян добавил, что в сложившихся реалиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится «жизненной необходимостью».