В аппарате Пашиняна выступили с критикой Рубена Варданяна

Ереван /Медиамакс/. Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян выступил сегодня с критикой в адрес государственного министра Арцаха Рубена Варданяна.

«На заседании Совета безопасности ООН был четко подчеркнут международный консенсус в отношении того, что Лачинский коридор должен быть немедленно открыт. Обращения к Азербайджану были четкими и адресными. Озвученные заявления, безусловно, являются результатом дипломатических усилий армянской стороны. И параллельно этому Рубен Варданян из Нагорного Карабаха заявляет, что Армения реагирует не так, как он ожидал. Поводом для больших размышлений является то, чего

ожидал Рубен Варданян от Армении помимо решения вопроса мирным и дипломатическим путем»,- написал Тарон Чахоян.

Накануне в интервью «Русарминфо» Рубен Варданян, в частности, сказал:

«Почему мы говорим о других странах, мы можем говорить об Армении. Реакция Армении не соответствовала моим ожиданиям, что меня удивило. Для меня действительно неожиданно видеть подобное равнодушие и осторожность по этому поводу».

Госминистр Арцаха заявил об этом до созыва заседания Совета безопасности ООН. Более того, сегодня утром он поблагодарил правительство Армении за приложенные усилия.