Заседание демаркационных комиссий состоится 3 ноября

Ереван /Медиамакс/. Заседание государственных комиссий Армении и Азербайджана по вопросам демаркации государственной границы и пограничной безопасности состоится 3 ноября.
Пресс-служба МИД Армении сообщает, что члены комиссии во главе с вице-премьер-министром Мгером Григоряном примут участие в третьем заседании комиссий, которое состоится 3 ноября в Брюсселе.
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