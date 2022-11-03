Заседание демаркационных комиссий состоится 3 ноября

Ереван /Медиамакс/. Заседание государственных комиссий Армении и Азербайджана по вопросам демаркации государственной границы и пограничной безопасности состоится 3 ноября.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что члены комиссии во главе с вице-премьер-министром Мгером Григоряном примут участие в третьем заседании комиссий, которое состоится 3 ноября в Брюсселе.