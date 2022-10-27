Пашинян стремится подписать мирный договор до конца года - Mediamax.am

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Пашинян стремится подписать мирный договор до конца года


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет, чтобы мирный договор с Азербайджаном был подписан до конца этого года.

«Я и правительство приложим все возможные усилия, чтобы это стало реалистичным. Мы надеемся - и это важная деталь, что работы по делимитации будут завершены до подписания мирного договора. Учитывая, что в Праге мы достигли договоренности о том, что фактически это будет происходить на основе границ 1991 года, то это может быть реалистичным, поскольку эти границы известны», - сказал премьер-министр, выступая в парламенте.

 

Пашинян считает важным «начало видимого на международном уровне диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном».

 

«Должны быть определенные видимые механизмы защиты прав и безопасности армян НК. Будет хорошо, если мы сможем это сделать», - сказал он.

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