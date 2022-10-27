Самвел Карапетян: «Армению подталкивают отказаться от России» - Mediamax.am

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Самвел Карапетян: «Армению подталкивают отказаться от России»


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Ереван /Медиамакс/. Президент Ассоциации армянских предпринимателей, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян заявил сегодня, что «невозможно игнорировать опасные сигналы и тенденции, набирающие силу в Армении в последние месяцы».

«Сегодня различные силы открыто подталкивают Армению к отказу от России и шагу исторического самоуничтожения. Важно именно сейчас пресечь принятие решений, которые неизбежно могут привести к серьезным последствиям как для Арцаха, так и для Армении.

 

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В этой связи, как и прежде, считаю, что единственной гарантией будущей безопасности Арцаха и мирной жизни его жителей в этот непростой исторический период является посредничество России в подписании мирного договора. Власти Армении должны проявить взвешенный подход, который обеспечит прочные гарантии безопасности и предотвратит потерю Арцаха.

 

Следует также принять во внимание, что сегодня Российская Федерация является крупнейшим экономическим партнером Армении, российские миротворцы выступают гарантом безопасности Арцаха, наши страны объединяют многовековые партнерские, культурные и духовные узы. Именно поэтому сейчас как никогда важно сделать правильный выбор и сохранить Арцах для всего мира»,- говорится в заявлении Самвела Карапетяна.

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