Ален Симонян прокомментировал заявления о смене политического курса - Mediamax.am

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Ален Симонян прокомментировал заявления о смене политического курса


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил сегодня, что премьер-министр Никол Пашинян 31 октября отбудет в Сочи, где у него запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамами Алиевым.

Ален Симонян заявил, что «Армения не портит отношения ни с одной страной».

 

«Армения лишь желает, чтобы с ней обращались справедливо, чтобы выполнялись взятые на себя обязательства в отношении границ», - добавил он.

 

«Я ожидаю, что все наши партнеры по ОДКБ и наш главный союзник осознают, что Армения не может позволить себе ни шагу назад. Мы сделаем все для защиты интересов Армении, интересов армянского народа и арцахцев. Границы нашей страны должны быть защищены. Возможно, смены политического курса здесь хочет российская сторона. Армения ничего не делала в этом направлении», - сказал спикер парламента.

 

По словам Симоняна, нечестно и несправедливо обвинять армянскую сторону в попытках обеспечить свою безопасность и связывать это со сменой курса.

 

«Я призываю наших партнеров, прежде чем обвинять Армению в «геополитических разворотах», спросить самих себя - все ли они делают правильно и не является ли такой геополитический разворот их скрытым желанием», - сказал Ален Симонян.

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