На заседании Совета безопасности обсуждены стоящие перед Арменией вызовы

Ереван /Медиамакс/. Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности Армении.
Пресс-служба правительства сообщила, что на заседании Совета безопасности были обсуждены стоящие перед Арменией вызовы и дальнейшие шаги по их преодолению
Помимо членов СБ, в заседании приняли участие президент Ваагн Хачатурян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель фракции «Гражданский договор» парламента Айк Конджорян.
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