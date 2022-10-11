На заседании Совета безопасности обсуждены стоящие перед Арменией вызовы

Ереван /Медиамакс/. Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности Армении.

Пресс-служба правительства сообщила, что на заседании Совета безопасности были обсуждены стоящие перед Арменией вызовы и дальнейшие шаги по их преодолению

Помимо членов СБ, в заседании приняли участие президент Ваагн Хачатурян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель фракции «Гражданский договор» парламента Айк Конджорян.