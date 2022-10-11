На заседании Совета безопасности обсуждены стоящие перед Арменией вызовы - Mediamax.am

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На заседании Совета безопасности обсуждены стоящие перед Арменией вызовы


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности Армении.

Пресс-служба правительства сообщила, что на заседании Совета безопасности были обсуждены стоящие перед Арменией вызовы и дальнейшие шаги по их преодолению

 

Помимо членов СБ, в заседании приняли участие президент Ваагн Хачатурян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель фракции «Гражданский договор» парламента Айк Конджорян.

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На заседании Совета безопасности обсуждены стоящие перед Арменией вызовы
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