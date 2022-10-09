Пашинян рассчитывает на поддержку народа в продвижении «мирной повестки»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в парламенте, что «ситуация вокруг Армении продолжает оставаться напряженной, однако мы видим определенные возможности для снижения напряженности».

«В течение 10 дней состоялся ряд встреч, а именно: Блинкен-Мирзоян-Байрамов, Салливан-Григорян-Хаджиев, Мирзоян-Байрамов, а также трехсторонний телефонный разговор Блинкен-Байрамов-Мирзоян. Это непростые беседы, но, по моему мнению, недавние обсуждения и дипломатическая работа создали определенное пространство для движения вперед», - сказал он.

Премьер отметил, что соглашением об образовании СНГ от 8 декабря 1991 года Армения и Азербайджан взаимно признали территориальную целостность друг друга и есть признаки того, что такой подход может быть приемлем для обеих сторон.

«Думаю, что есть определенное пространство для начала диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном», - добавил премьер.

«Еще раз подтверждаю, что мы приняли мирную повестку, беру на себя ответственность за ее реализацию и рассчитываю на поддержку парламентского большинства и народа», - сказал Никол Пашинян.