Фракция «Армения»: «Власти готовятся к смертельным уступкам»

Ереван /Медиамакс/. Парламентская фракция «Армения» выступила с заявлением, в котором осудила внутреннюю и внешнюю политику властей, «окончательно рушащую хрупкую систему безопасности».

В распространенном фракцией заявлении, в частности, говорится:

«Для нас неприемлемы заявления Никола Пашиняна, противоречащие декларации о независимости Армении.

Сегодняшняя власть готовит армянский народ к новым, смертельным уступкам и одновременно поощряет антироссийскую истерию, пытаясь обвинить Россию в своих неудачах. И это при том, что безопасность Арцаха и право на жизнь арцахских армян обеспечивают российские миротворцы, а на армяно-турецкой границе находится российская военная база.

Авантюрная политика нынешнего правительства по превращению Армении в разменную монету в конфликте между Россией и Западом может привести к разрушительным последствиям для нашей страны. Уверены, что только в случае смены власти можно будет восстановить стратегические союзные дружеские отношения с Россией и Ираном, а также стать надежным, предсказуемым и уважаемым партнером в отношениях с Западом.

Мы - за установление правил сосуществования с соседями и налаживание отношений, что не должно делаться в ущерб нашей безопасности и достоинству. Мы против реализации межгосударственных коммуникаций по коридорной логике.

Настоящий и достойный мир может обеспечить только эффективная внутренняя и внешняя политика государства, профессиональная команда, восстановление армии, широкая общественная консолидация и солидарность, а также новый переговорщик со стороны Армении».