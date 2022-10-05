Симонян повторил тезис Пашиняна о том, что «ОДКБ может покинуть Армению»

Ереван /Медиамакс/. Спикера парламента Ален Симонян не думает, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения заплатила сумму, взамен которой ей не поставляют оружие, относится к России.

«У меня нет подобной информации. Думаю, что даже если такое и было, возможно, это связано с тем, что происходит в Украине», - сказал он.

Ален Симонян отметил, что вскоре отправится в Москву с официальным визитом.

«Будут обсуждены вопросы, связанные с ОДКБ, а также с соглашением о взаимопомощи между Арменией и Россией, в соответствии с которым Армения сделала обращение, но до сих пор не получила никакого, даже отрицательного ответа»,- заявил спикер парламента.

На вопрос, не настало ли время выходить из ОДКБ, спикер парламента ответил, что очень возможно, что ОДКБ примет решение покинуть Армению.

«Если эта структура не реагирует должным образом, я остаюсь при своем мнении, что нужно как следует подумать и разобраться, однако, в то же время, это не игрушки, мы не имеем права делать резких движений, не понимая, что будем делать дальше»,- сказал Симонян.

По его словам, независимость, суверенитет, территориальная целостность Армении не подлежат обсуждению.

«Все большие государства, в том числе Россия, имеют свои интересы, другой вопрос, как мы сможем противостоять этим интересам, найти им противовес. На данный момент мы делаем и будем продолжать делать все, что в наших силах», - сказал Ален Симонян.