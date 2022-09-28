Роберт Кочарян: «Капитуляция не является неизбежной, сдаваться нельзя»

Ереван /Медиамакс/. Второй президент Армении Роберт Кочарян затронул сегодня на пресс-конференции в Ереване проблемы Арцаха и Армении, вопросы безопасности, возможной общественной консолидации и отношений с Ираном.

Темы Арцаха нет

Тема Арцаха полностью отсутствует в переговорных процессах, речь идет лишь об урегулировании армяно-азербайджанских отношений. Однако конфликт между Арменией и Азербайджаном возник из-за Арцаха. Выражения «Республика Арцах» и «самоопределение» исчезли из лексикона официальных лиц Армении. Если так продолжится, то дальнейший переговорный процесс будет проходить в формате Баку-Степанакерт, в некоторой степени - с участием Москвы.

Зависимость от Баку возросла

Зависимость от Баку в течение этого периода возросла. Тот факт, что вместе с новой дорогой в Арцах не был построен новый газопровод, не были перенесены электрические столбы, а на старой дороге остался кабель связи, означает, что Азербайджан при желании может создать безвыходное положение для арцахцев, а для властей Арцаха это будет очередным объяснением, почему надо сотрудничать с властями Азербайджана.

Роберт Кочарян Фото: Фотолур

Об Армении

Мы находимся в глубоком кризисе безопасности, когда правительство не в состоянии защитить территориальную целостность Армении. Последний инцидент показал, что они не в состоянии привлечь наших партнеров к выполнению обязательств. Правительство увлеклось тезисом об открытии утопической «эпохи мира» и исходя из этого просто проигнорировало многие вопросы безопасности.

Отношения с Ираном

Самым слабым местом для Армении является Сюник. Это регион, в отношении которого Азербайджан и Турция открыто выражают свои претензии. Сюник важен также для Ирана. За два последних года мы должны были провести как минимум 2 военных учения с Ираном в Сюнике, создать определенную договорную базу – это было бы самым большим сдерживающим фактором для Азербайджана, поскольку Иран - не то государство, которое можно остановить, пригрозив пальцем.

Роберт Кочарян Фото: Фотолур

Мы должны делать решительные шаги, попытаться убедить Россию, а не выходить из ОДКБ, - это было бы очередной глупостью, ведь в рамках ОДКБ есть важные соглашения для закупок вооружений и боеприпасов. Нам необходимо дополнить нашу систему безопасности новыми компонентами. Убежден, что можно объяснить это российской стороне, возможно, для формирования нового трехстороннего формата, поскольку сегодня Россия ведет политику улучшения отношений с Ираном. Уверен, что это можно объяснить и США. Понравится ли им это? Нет. Предлагают ли они альтернативу? Тоже нет.

Нужно быть смелее не только внутри страны, но и в отношениях с внешним миром. Когда я предлагаю вовлечь Иран в новую архитектуру нашей безопасности, это означает, что нужно оценить ситуацию и предложить такое решение, которое нейтрализует проблему. Нужно учесть все компоненты, не исключать ничего, что может решить проблему нашей безопасности.

Что касается возможности присоединения Армении к союзному государству России и Белоруссии, то не думаю, что это было бы правильным шагом в данный момент.

Что делать?

Есть простые шаги, на которые идут государства в судьбоносные моменты.

Первое – это общественная консолидация. Это необходимое условие, без него ничего не получится. Прозвучало предложение «объединиться, чтобы принять тяжелое решение». Консолидация нужна для того, чтобы вести народ к победе, для капитуляции необходимости в консолидации нет.

Роберт Кочарян Фото: Фотолур

Прозвучал также тезис об объединении вокруг властей. То есть, нас призывают объединяться вокруг проблемы. Какова наша цель - спасти Армению или спасти проблему, существующую в Армении? Если мы хотим общественной консолидации, она должна быть ради высоких, требующих воли народа целей.

Я категорически не согласен с тем, что капитуляция неизбежна. Да, ситуация тяжелая, проблем много, но это не значит, что надо просто сдаться и принять то, к чему нас принуждают.

В этом контексте смена власти является императивом, в парламентской стране она может быть полной или частичной. Например, если парламент избирает другого премьер-министра, это - частичная смена власти, поскольку «контрольный пакет» остается у данной политической команды.

Мы не сможем исцелиться в той среде, которая сделала нас больными, нам нужно ее изменить.

Роберт Кочарян Фото: Фотолур

Второй момент, связанный с консолидацией, заключается в том, что нужно серьезно заняться армией. О реформах мы слышим уже два года, но в итоге родилась идея освобождения от армии за 24 млн драмов, что просто губительно.

Третий шаг - переоценка нашей архитектуры безопасности. Мы должны понимать, что рычаги влияния России и ОДКБ значительно уменьшились. У ОДКБ вообще нет возможности влиять: все страны-члены имеют гораздо лучшие отношения с Азербайджаном, чем с Арменией. Надеяться на то, что ОДКБ сделает шаг - геополитическое безумие.

Очевидно, что Россия делает и будет делать все возможное, чтобы избежать конфликта между Арменией и Азербайджаном, но это будут политико-дипломатические шаги. Россия имеет союзнические отношения также с Азербайджаном, и рассчитывать на то, что она начнет военные действия против Азербайджана в этой ситуации, просто абсурдно. В этом контексте создается хорошая ситуация для развития в Армении антироссийских настроений, «пульт» управления которыми находится в руках Алиева.

Эрдоган дает «мастер-класс»

Очевидно, что сегодня ни Россия, ни США, ни Франция не имеют влияния на Турцию и Азербайджан. На Эрдогана вообще никто не может повлиять, а он дает «мастер-класс» по защите национальных интересов. Игнорируя любое давление, он делает то, что считает правильным для национальных интересов Турции.