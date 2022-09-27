Тер-Петросян: Следует протянуть руку Пашиняну и принять болезненные решения

Ереван /Медиамакс/. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что на состоявшейся 22 сентября по инициативе Католикоса всех армян Гарегина II встрече бывших президентов Армении и Арцаха он предложил «начать конструктивный диалог между властью и оппозицией».

В интервью Общественному ТВ Армении 26 сентября первый президент сообщил, что

это предложение не вошло в пресс-релиз об итогах встречи, поскольку не было одобрено другими участниками.

Левон Тер-Петросян отметил, что сегодня всей необходимой информацией владеет только премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Все решения плохи, и мы должны попытаться выбрать наименее болезненное, а чтобы это сделать, нужно владеть информацией. Если мы протянем руку Пашиняну, то вместе выберем наименее болезненный вариант, взяв тем самым ответственность и на себя», - пояснил Тер-Петросян.

«Должно сформироваться взаимное доверие. Многие думают, что если мы избавимся от Пашиняна, то избежим подписания документов с Азербайджаном и Турцией. Кто бы ни пришел, нам придется подписать, возможно, даже в худшем варианте», - сказал первый президент.

Он утверждает, что необходимо принять «болезненные решения, которые никому не придутся по вкусу».

«Продолжив внутренние раздоры, мы еще более осложним наше положение, еще больше ослабнем, а требования Турции и Азербайджана возрастут. Если так будет продолжаться еще полгода, мы потеряем страну», - сказал Левон Тер-Петросян.