Давид Тоноян: ««Скованность» армии будет иметь серьезные последствия»

Ереван /Медиамакс/. Адвокаты находящегося в заключении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна предоставили его ответы на вопросы СМИ, поступившие в последние недели.

- Как Вы представляете отвод вторгшихся и закрепившихся на территории Армении вражеских войск?

- В результате двухдневных боевых действий создалась довольно странная ситуация: количество жертв и раненых с обеих сторон достаточно велико, картина позиционных изменений вызывает тревогу.

Противник заявляет, что достиг своей цели и пренебрегает международными реакциями. Вооруженные силы Армении проявляют «скованность», что, думаю, является результатом политического решения. Продолжение подобней «скованности» будет иметь серьезные последствия для морально-психологического состояния вооруженных сил и, следовательно, для их боеспособности.

Возникает вопрос: где та «красная черта», после пересечении которой Вооруженные силы более не будут скованы? Политическая власть оценивает действия армии как удовлетворительные или считает, что вооруженные силы не способны действовать в указанной ситуации должным образом, и любое дерзкое действие может привести к большим потерям?

Публичных ответов на эти вопросы не звучало. Опасность на границе Армении не будет нейтрализована сама собой. Руководство Вооруженных сил должно потребовать от политического руководства обеспечения необходимыми средствами, а правительство должно любой ценой обеспечить их как можно скорее. Повторяю - любой ценой - как в прямом, так и в переносном смысле.

- Армения официально заявила, что видит угрозу вторжения со стороны Нахичевана. Что могут сделать военные и дипломаты, чтобы нейтрализовать или смягчить эту угрозу?

- Нахичеванское направление является проблемным не первый день. В свое время было принято немало мер по нейтрализации опасности военных действий на этом направлении.

Мой подход следующий: в сжатые сроки следует резко повысить боеспособность Вооруженных сил, обеспечить качественные изменения по отношению к противнику, чтобы иметь возможность вести современные боевые действия вдоль всей границы Армении и обеспечить обязательства Армении по обеспечению физической безопасности народа Арцаха и его права на самоопределение.

- До, во время и после визита Нэнси Пелоси звучали мнения о том, что Армения должна пытаться наладить военное и военно-техническое сотрудничество с Западом. Насколько реалистичны эти идеи?

- Идея развития подобного сотрудничества не нова и вполне реалистична. Мне не известно - сняли ли западные страны политические ограничения на поставку оружия в Армению и Азербайджан после ноября 2020 года? Если эти ограничения сняты, ослаблены или «игногируются», следует работать в этом направлении. Наше членство в ОДКБ никогда не было реальным препятствием для военных закупок у Запада, это искусственно созданный миф. Причина была только в вышеупомянутых ограничениях.

Отмечу также, что военные закупки любят тишину, а не публицистические выступления.

- Власти Армении публично раскритиковали фактическое бездействие ОДКБ. Какова Ваша оценка?

- Членство Армении в ОДКБ как фактор сдерживания Азербайджана - еще один миф, крах которого мы наблюдаем сейчас. Членство Армении в ОДКБ преследует другие, многоуровневые цели обеспечения безопасности, изменений в которых я не вижу.

В любом случае, ОДКБ никак не препятствует, чтобы Вооруженные силы Армении защищали наши границы.