Симонян: В результате нападения Азербайджана погибли мирные жители

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Ален Симонян официально обратился к международным партнерам в связи с атаками Азербайджана по всей границе с Арменией.

Пресс-служба парламента сообщила, что в письме Алена Симоняна говорится, что Азербайджан обстреливает армянские позиции с использованием беспилотников и артиллерии в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара, Джермука и близлежащих населенных пунктов.

«Азербайджанские силы преднамеренно обстреливают объекты гражданской инфраструктуры. С армянской стороны есть жертвы, в том числе - мирные жители, мы понесли значительные потери в военной технике. Вооруженные силы Азербайджана не прекращают попыток наступления», - говорится в письме.

Спикер парламента отметил, что грубые и незаконные действия Азербайджана стали возможными в результате молчания международного сообщества.

Ален Симонян официально обратился к президенту Межпарламентского союза Дуарте Пачеко, генеральному секретарю Мартину Чунгонгу, председателю Совета ПА ОДКБ Вячеславу Володину, председателю Совета МПА СНГ Валентине Матвиенко и председателю Европарламента Роберте Метсоле.