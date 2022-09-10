Рубен Варданян: Мой приезд в Арцах – это армянский «проект»

Представляем отрывки из интервью общественного деятеля и предпринимателя Рубена Варданяна Общественному телевидению Арцаха.

Кто есть кто?

Я понимал, что найдутся люди, которые не поверят, отнесутся с подозрением (к его решению переехать в Арцах – ред.). Некоторые из них, прямо скажем, помогают Азербайджану, понимают они это или нет. Вы видите, как агрессивно реагирует их пресса, что обо мне пишут. Часть нашего общества подливает масла в их огонь.

С одной стороны, это реальность, которая у нас есть, а с другой стороны, мы не должны бояться, должны идти вперед, делать свою работу, своими действиями показывать, кто и что говорит. Я говорил - у кого есть вопросы, пусть приедет сюда, в Арцах, посидим, поговорим, займемся делом, тогда будет понятно, кто и что думает, что говорит и кто есть кто на самом деле.

Соседнее государство должно понять

Соседнее государство должно понимать, что что-то им может нравиться или не нравиться, но решать не им.

Мой приезд сюда вселяет надежду в жителей Арцаха. Я уверен, что многие люди приедут из Армении и не только. Они придут, встанут рядом с арцахцами и скажут: мы тоже здесь живем. И это, конечно, в какой-то мере меняет стратегию соседнего государства.

Идет большая игра

Мой приезд в Арцах – это армянский «проект». Люди должны понять и принять, что такие люди, как я, добившиеся определенного успеха и имеющие связи в России, Англии, Америке, Франции или Сингапуре, могут быть полезны, потому что идет большая игра, и крупные игроки имеют свои интересы в нашем регионе. Работать надо очень серьезно и очень деликатно.

Посмотрите, как ведет себя Эрдоган. Он говорит России, что является ее союзником, говорит Украине, что «Крым ваш», говорит Америке и Европе, что «я - член НАТО», вступает в войну с Грецией, налаживает отношения с Израилем. У нас должны быть свои идеи, наша стратегия, понимание того, что мы делаем. Конечно, должна быть многовекторность отношений.