Рубен Варданян: «Могу посчитать правильным занять государственный пост» - Mediamax.am

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Рубен Варданян: «Могу посчитать правильным занять государственный пост»


Фото: skolkovo.ru


Ереван /Медиамакс/. Общественный деятель Рубен Варданян заявил, что будет пытаться «начать трудный путь выстраивания отношений с соседями, опираясь не на ксенофобию и взаимную ненависть, а на стремление научиться жить рядом друг с другом».

«Я всегда был человеком, который соединял вещи несоединяемые. Я не участвовал в войне, я не воевал, в этом смысле общение со мной может быть легче, чем общение с людьми, которые прошли войну в Арцахе», - сказал Варданян в интервью российскому «Форбс».

 

Говоря о мотивах отказа от российского гражданства, Рубен Варданян заметил, что «может возникнуть ситуация, когда я буду вынужден и посчитаю правильным принять государственную должность».

 

«В Армении законодательство запрещает иметь двойное гражданство госслужащим и владеть активами за рубежом. К тому же ты должен прожить какое-то время в стране и не иметь в течение этого времени иного гражданства, чтобы занять государственный пост», - пояснил он.

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