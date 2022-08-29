Давид Тоноян: «За освобождение от служения Родине устанавливают «выкуп»»

Ереван /Медиамакс/. Адвокатская группа Давида Тонояна представила сегодня ответы бывшего министра обороны Армении на вопросы СМИ.

- Господин Тоноян, как Вы оцениваете проект закона Армении «О внесении изменений и дополнений в Закон о воинской службе и статусе военнослужащих», который, в частности, предлагает служить 4,5 месяца вместо 2 лет при внесении 24 миллионов драм?

- Представленный проект соответствует «мирной повестке» правительства и политических властей. Лично я и министерство обороны всегда выражали свое несогласие с подобными инициативами.

Для меня неприемлемы регулировки, предлагаемые законопроектом,. Служба в Вооруженных силах Армении должна приветствоваться и поощряться, и за освобождение от служения Родине не должен устанавливаться «выкуп».

Интересно, будет ли сохранена прозрачность в отношении имен людей, которые заплатят за освобождение своих детей от «лишений» минимум 1,5 года службы в вооруженных силах?

- В последнее время Вы и ваши адвокаты неоднократно выражали недовольство действиями судьи, но, похоже, он больше не будет заниматься Вашим делом.

- В первую очередь, отмечу, что после передачи дела в суд было назначено 7 судебных заседаний, из которых состоялось только 4. В целом за последние 8 месяцев состоялось около 8-9 часов судебных заседаний.

Хотя я и не обеспокоен тем, что уголовное дело направлено в Антикоррупционный суд, не могу не отметить, что судья Манвел Шахвердян знал о передаче дела в Антикоррупционный суд как минимум с апреля 2021 года, когда было внесено соответствующее изменение в Судебный кодекс.

По моему глубокому убеждению, судья Манвел Шахвердян намеренно затягивал судебные заседания в течение этих месяцев, чтобы «скинуть с себя» это дело. В результате я и другие фигуранты дела были незаконно лишены свободы без каких-либо правовых оснований.

Более того, необоснованно затягивая процесс, судья не дал мне возможности опровергнуть утверждение обвинения о том, что я могу оказать давление на свидетелей и других участников судебного процесса. И это при том, что эта надуманная «озабоченность» является единственным «оправданием» моего пребывания в заключении в течение почти 1 года.