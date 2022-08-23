Пашинян: Соседи «требуют заплатить слишком высокую цену»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что некоторые соседи Армении «требуют от нас заплатить слишком высокую цену».

Об этом он сказал в обращении по случаю 32-й годовщины принятия Декларации о независимости Республики Армения.

Приводим обращение полностью:

«В Декларации, принятой Верховным Советом 23 августа 1990 года, говорится, что Армянская Советская Социалистическая Республика начинает процесс создания независимого государства.

Начавшийся процесс де-юре завершился референдумом о независимости 21 сентября 1991 года и признанием Республики Армения международным сообществом.

Де факто этот процесс не завершен до сегодняшнего дня, и не потому, что у нас нет независимости, а потому, что независимость подобна здоровью, о котором, даже если оно есть, нужно заботиться каждый день.

Правительство каждый день борется за независимость Республики Армения. Независимость для нас – это безопасность, но призванные обеспечивать эту безопасность международные структуры трещат на наших глазах, и одна из первых трещин, к сожалению, проявилась в Нагорном Карабахе.

Независимость – это урегулированные отношения с соседями. Хотя с некоторыми нашими соседями у нас прекрасные отношения, с другими нет значительного прогресса в отношениях, поскольку они требуют от нас заплатить слишком высокую цену или считают, что мы требуем от них слишком высокой цены.

Независимость для нас - это крепкие союзнические отношения, однако союзники не всегда являются союзниками только для вас, но и для тех, кто союзничает против вас.

Независимость - это способность быть лицом к лицу с самим собой, и ради нашей независимости и государственности мы должны иметь волю быть лицом к лицу с собой, своей историей и мировоззрением.

Независимость - это государствоцентричное мышление, и его отсутствие растрачивает суверенитет, безопасность, будущее.

Независимость – это свобода, и, на наш взгляд, народ создал независимое государство для того, чтобы чувствовать себя в нем свободно и безопасно. Независимость – это образование, и пока образование каждого ребенка, живущего в самом отдаленном селе, не будет столь же доступным, как в центре столицы, нам придется тосковать по своему будущему.

Независимость - это верховенство закона, верховенство права: уважать закон и не обходить его должно быть признаком превосходства.

Независимость - это работа, такая работа, которая должна творить и созидать, а не растрачивать и портить.

Независимость подобна библейской притче о десяти талантах, завет которой таков: кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.

И поэтому, если мы будем иметь Независимость, то у нас будет Независимость».