Армен Григорян - о Бердзоре и Агавно: «У нас есть 1,5 года, и мы найдем решения»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что с 9 ноября 2020 года Армения обсуждает с партнерами в Арцахе вопросы, связанные с Бердзором и Агавно.

По его словам, власти Арцаха работают над этим.

«У нас еще есть время, почти 1,5 года, чтобы найти решения относительно дороги и проживающих там людей. Мы будем работать с правительством Арцаха и найдем решения»,- сказал секретарь Совбеза.

«Может создаться впечатление, что когда мы говорим о мирной повестке, думаем, что все будет очень просто. Это не так. Мы знаем о сложностях, но также понимаем, что для обеспечения долгосрочной безопасности в нашем регионе возможным вариантом является мирная повестка. Мы будем продолжать работать в этом направлении, однако понимаем, что это зависит не только от Армении. Поэтому мы работаем со всеми международными партнерами»,- сказал Григорян.