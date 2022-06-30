Армен Григорян - о Бердзоре и Агавно: «У нас есть 1,5 года, и мы найдем решения» - Mediamax.am

377 просмотров

Армен Григорян - о Бердзоре и Агавно: «У нас есть 1,5 года, и мы найдем решения»



Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что с 9 ноября 2020 года Армения обсуждает с партнерами в Арцахе вопросы, связанные с Бердзором и Агавно.

По его словам, власти Арцаха работают над этим.

 

«У нас еще есть время, почти 1,5 года, чтобы найти решения относительно дороги и проживающих там людей. Мы будем работать с правительством Арцаха и найдем решения»,- сказал секретарь Совбеза.

 

«Может создаться впечатление, что когда мы говорим о мирной повестке, думаем, что все будет очень просто. Это не так. Мы знаем о сложностях, но также понимаем, что для обеспечения долгосрочной безопасности в нашем регионе возможным вариантом является мирная повестка. Мы будем продолжать работать в этом направлении, однако понимаем, что это зависит не только от Армении. Поэтому мы работаем со всеми международными партнерами»,- сказал Григорян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Июнь 30, 2022 14:42
Алиев: Минская группа ОБСЕ «мертва»

Политика | Июнь 30, 2022 13:06
Армен Григорян - о Бердзоре и Агавно: «У нас есть 1,5 года, и мы найдем решения»

5/10/15 | Июнь 29, 2022 23:05
5/10/15: Оценка Кочаряна, призыв Эштон, желание Саргсяна
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022