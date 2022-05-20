Пашинян предложил «честно проанализировать историю последних 30 лет»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал сегодня, что «демократия может с трудом существовать без мира».

«Думаю, что вокруг этой миссии должны объединиться все демократические силы Армении, потому что одно является продолжением другого. Конечно, это не означает, что у нас должна быть единая точка зрения и видение по всем вопросам. Однако, на данном этапе очень важно честно посмотреть друг другу в глаза и проанализировать историю нашей страны за последние 30 лет.

Продолжением нашей демократической миссии является наша миссия мира, которая является гораздо более тяжелой, сложной и требующей гораздо больших усилий и воли. Я верю и убежден, что мы выполним эту миссию», - сказал он, выступая на «Армянском форуме демократии».

Никол Пашинян сказал, что лучший способ преодолеть вызов – создание демократических институтов и демократизация государственных институтов.

«Одним из самых больших наших вызовов сегодня является судебная система, и многие люди в этом зале критикуют нас за то, что мы не добились прогресса в ее реформе. Мы считаем эту критику объективной и обоснованной», - сказал он.