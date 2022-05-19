Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении

Ереван /Медиамакс/. Сегодня под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.
Пресс-служба правительства Армении сообщает, что кроме членов Совета безопасности в заседании приняли участие президент Ваагн Хачатурян, председатель парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и заместитель министра обороны Карен Брутян.
«На заседании обсуждались текущие вопросы, находящиеся в компетенции Совета безопасности»,- говорится в официальном сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.