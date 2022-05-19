Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении - Mediamax.am

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Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Сегодня под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что кроме членов Совета безопасности в заседании приняли участие президент Ваагн Хачатурян, председатель парламента Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и заместитель министра обороны Карен Брутян.

 

«На заседании обсуждались текущие вопросы, находящиеся в компетенции Совета безопасности»,- говорится в официальном сообщении.

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