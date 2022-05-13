Пашинян прокомментировал обвинения в предательстве

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 мая выступил в Голландском институте международных отношений в Гааге.

Представляем отрывки из речи, посвященные войне 2020 года и послевоенной ситуации.

Демократия и безопасность, причины войны

Бытует мнение, что к войне 2020 года в Армении привела именно демократия. Главный вопрос, витающий сегодня в воздухе - насколько демократия способна обеспечить безопасность страны?

На самом деле война в Карабахе 2020 года не имеет ничего общего с демократией в Армении. Ситуация намного более серьезна. По моему глубокому убеждению, война 2020 года стала еще одним знаком, указывающим на ожидающиеся глобальные геополитические перемены и изменение миропорядка.

На самом деле причиной войны стало происходившее на протяжении многих лет изменение баланса глобальных и региональных сил, а также переговорная политика Азербайджана на этом фоне: «дайте нам то, что мы хотим, иначе мы получим это путем войны». В этом смысле очевидно и однозначно, что война в данном контексте была неизбежна.

Политика Азербайджана: Карабах без армян

После войны Азербайджан утверждает, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, однако это не просто политическое заявление. Если сформулировать эту политику одним словом, то она звучит так: Карабах без армян.

Недавно министерство культуры Азербайджана сделало странное заявление. Они объявили, что создана рабочая группа, чтобы, по их словам, «удалить фальшивые надписи со стен церквей, считающихся армянскими». А несколько месяцев назад президент Азербайджана, посетив территорию, перешедшую под контроль Азербайджана, где находится древняя армянская церковь, заявил буквально следующее: «Надписи фальшивые и должны быть удалены».

Нагорно-карабахский вопрос – вопрос права

Наше восприятие совершенно иное. Нагорно-карабахский вопрос – это вовсе не территориальный вопрос, как это пытался представить Азербайджан. Вопрос Нагорного Карабаха является вопросом права, и мы, наша политика и наше послание международному сообществу заключается в том, что мы должны работать для защиты прав армян Нагорного Карабаха. И именно в этом контексте мы, несмотря на весь этот негатив, приняли мирную повестку. Это было непросто в ситуации, когда шла война, когда у нас были потери. Мы сказали, что, несмотря ни на что, обязательство и мандат нашего правительства – сделать все для достижения мира в нашем регионе, в армяно-азербайджанских отношениях, в контексте нагорно-карабахского конфликта, и не просто сделать, а добиться мира, подчеркнуть проблему и решить ее.

Мы воспринимаем критику

Многие наши соотечественники считают, что, говоря о мирной повестке, мы предаем свою национальную идентичность, интересы своей страны, армян Нагорного Карабаха, оставляя их беззащитными. Однако мы убеждены в обратном. Мы воспринимаем эту критику, мы анализируем и пытаемся понять ее. Мы даже частично и в целом понимаем ее, однако самая большая задача политика и политической команды избранного народом правительства – идти трудным путем, поскольку легкие пути не приводят к хорошим результатам. А результат, которого мы ожидаем, следующий: эра мирного развития для нашей страны и нашего региона. Именно поэтому нам необходимо успешно открыть региональные коммуникации, чтобы наши железные и автомобильные дороги с Азербайджаном работали и были открыты.

Недавние развития

В феврале-марте Азербайджан представил свои взгляды на нормализацию армяно-азербайджанских отношений, состоящие из пяти основных пунктов. Речь идет о взаимном признании территориальной целостности друг друга, демаркации границ, открытии коммуникаций, отсутствии территориальных претензий друг к другу. Оценив эти предложения, мы увидели, что в них нет ничего неприемлемого, однако отметили, что эти пункты не затрагивают всей повестки наших отношений. Мы дополнили ее, добавив вопрос права безопасности армян Нагорного Карабаха и его окончательного статуса.

Когда 6 апреля при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля состоялась встреча в Брюсселе, мы обсудили этот вопрос с президентом Азербайджана, и я сказал, что в пунктах, которые они нам предлагают, нет ничего неприемлемого, и если азербайджанская сторона согласна объединить наши подходы и именно на этой основе начать переговоры, то мы к этому готовы. Вернувшись из Брюсселя, я сообщил, что мы достигли договоренности, собственно, об этом заявила и азербайджанская сторона. Однако в последнее время Азербайджан делает заявления, пытающиеся создать впечатление, что на столе будут только предложения Азербайджана. Это как минимум не соответствует договоренностям, достигнутым нами в Брюсселе.

В ближайшее время планируется встреча наших представителей по вопросу демаркации и делимитизации, а также состоится встреча министров иностранных дел.