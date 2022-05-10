Никол Пашинян посетит Нидерланды - Mediamax.am

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Никол Пашинян посетит Нидерланды


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10-11 мая посетит Королевство Нидерланды с двухдневным официальным визитом.

В сообщении правительства Армении говорится, что премьер проведет встречи с премьер-министром Нидерландов, председателем Сената и спикером Палаты представителей.

 

Запланированы также встречи Пашиняна с представителями деловых кругов Нидерландов.

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