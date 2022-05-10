Байрамов: «Организаторы акций протеста в Армении живут иллюзиями»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «те, кто организует и руководит акциями протеста в Армении, живут иллюзиями».

Как сообщают азербайджанские СМИ, Байрамов заявил сегодня, что «эти люди на протяжении почти 30 лет давали армянскому народу лживые обещания и привели Армению на край пропасти»

«Естественно, мы следим за этими процессами. Отмечу, что речь не идет о широкой общественной поддержке. Число людей, следующих за ними, не превышает шести - семи тысяч человек. И это еще раз свидетельствует о том, что армянское общество устало от этих лживых обещаний и иллюзий», - заявил Байрамов.