Байрамов: «Организаторы акций протеста в Армении живут иллюзиями»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «те, кто организует и руководит акциями протеста в Армении, живут иллюзиями».
Как сообщают азербайджанские СМИ, Байрамов заявил сегодня, что «эти люди на протяжении почти 30 лет давали армянскому народу лживые обещания и привели Армению на край пропасти»
«Естественно, мы следим за этими процессами. Отмечу, что речь не идет о широкой общественной поддержке. Число людей, следующих за ними, не превышает шести - семи тысяч человек. И это еще раз свидетельствует о том, что армянское общество устало от этих лживых обещаний и иллюзий», - заявил Байрамов.
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