Министры обсудили подготовку учителей, преподающих на русском - Mediamax.am

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Министры обсудили подготовку учителей, преподающих на русском



Ереван /Медиамакс/. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнули важность процесса подготовки и переподготовки учителей, преподающих в армянских школах русский язык и естественные науки на русском языке.

На встрече в Москве 19 апреля Валерий Фальков выразил готовность оказать максимальную поддержку инициативе, предоставив организационную и учебно-методическую поддержку.

 

Поскольку для преподавания в армянских школах необходимо иметь педагогическую квалификацию, особое значение было уделено реализации подобной совместной программы в педагогических вузах Армении.

 

Валерий Фальков предложил сформировать рабочую группу из ректоров ряда российских вузов, которые в ближайшее время могут провести встречу в Армении для обсуждения дальнейших шагов. В частности, была подчеркнута важность процесса мотивации абитуриентов к получению педагогической квалификации и преподаванию на русском языке.

 

Министр науки и высшего образования России сообщил, что в мае российская сторона представит программное предложение.

 

Также достигнута договоренность о реализации педагогических и предметных программ в Армении и России для учителей, преподающих русский язык и естественные науки на русском языке.

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