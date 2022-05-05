Министры обсудили подготовку учителей, преподающих на русском

Ереван /Медиамакс/. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнули важность процесса подготовки и переподготовки учителей, преподающих в армянских школах русский язык и естественные науки на русском языке.

На встрече в Москве 19 апреля Валерий Фальков выразил готовность оказать максимальную поддержку инициативе, предоставив организационную и учебно-методическую поддержку.

Поскольку для преподавания в армянских школах необходимо иметь педагогическую квалификацию, особое значение было уделено реализации подобной совместной программы в педагогических вузах Армении.

Валерий Фальков предложил сформировать рабочую группу из ректоров ряда российских вузов, которые в ближайшее время могут провести встречу в Армении для обсуждения дальнейших шагов. В частности, была подчеркнута важность процесса мотивации абитуриентов к получению педагогической квалификации и преподаванию на русском языке.

Министр науки и высшего образования России сообщил, что в мае российская сторона представит программное предложение.

Также достигнута договоренность о реализации педагогических и предметных программ в Армении и России для учителей, преподающих русский язык и естественные науки на русском языке.