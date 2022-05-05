Министры обсудили подготовку учителей, преподающих на русском

Ереван /Медиамакс/. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнули важность процесса подготовки и переподготовки учителей, преподающих в армянских школах русский язык и естественные науки на русском языке.
На встрече в Москве 19 апреля Валерий Фальков выразил готовность оказать максимальную поддержку инициативе, предоставив организационную и учебно-методическую поддержку.
Поскольку для преподавания в армянских школах необходимо иметь педагогическую квалификацию, особое значение было уделено реализации подобной совместной программы в педагогических вузах Армении.
Валерий Фальков предложил сформировать рабочую группу из ректоров ряда российских вузов, которые в ближайшее время могут провести встречу в Армении для обсуждения дальнейших шагов. В частности, была подчеркнута важность процесса мотивации абитуриентов к получению педагогической квалификации и преподаванию на русском языке.
Министр науки и высшего образования России сообщил, что в мае российская сторона представит программное предложение.
Также достигнута договоренность о реализации педагогических и предметных программ в Армении и России для учителей, преподающих русский язык и естественные науки на русском языке.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.