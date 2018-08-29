Состоялась встреча председателя НС и омбудсмена

Ереван /Медиамакс/. Председатель Национального собрания Ара Баблоян и омбудсмен Арман Татоян провели сегодня встречу.
С инициативой проведения встречи ранее выступил глава парламента, сделав заявление о внутриполитической ситуации в стране.
Ара Баблоян сообщил омбудсмену, что в ходе встреч с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саргсяном стороны отметили важность императива верховенства Конституции, констатировали, что все шаги, направленные на решение проблем, должны соответствовать демократическим критериям и осуществляться в атмосфере политического диалога, переговоров и обсуждений.
В ходе встречи омбудсмен представил свою позицию относительно поднятых председателем Национального собрания вопросов:
- любой процесс, протекающий в стране, должен быть основан на верховенстве права. В основу любой инициативы должны быть заложены права человека,
- основополагающим показателем демократического развития страны является свобода слова,
- в связи с возможным формированием органов переходного правосудия омбудсменом инициировано комплексное изучение международного опыта и критериев. Итоги будут подведены с учетом конкретных предложений правительства,
- по части судов нужно иметь в виду, что государственная власть реализуется на основе разделения и балансирования законодательной, исполнительной и судебной властей,
- необходимо обеспечить постоянное развитие системы защиты прав, исключив отступление от имеющихся достижений. Омбудсмен продолжит прикладывать в этом направлении максимальные усилия.
- каждый вопрос должен обсуждаться и решаться в условиях солидарности и диалога.
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