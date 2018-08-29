РПА не видит необходимости в конституционных поправках

Ереван /Медиамакс/. Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян сообщил сегодня, что на данный момент нет необходимости в осуществлении конституционных поправок.
«Наряду с общими политическими событиями Конституция нуждается в новых поправках, однако стоит учитывать, о каких поправках идет речь. Сейчас у нас есть широкие возможности, и какие-то изменения мы можем осуществить посредством Национального собрания. А в случае острой необходимости – при помощи референдума. Но на данный момент мы не видим в этом необходимости, так как парламент выполняет свою работу в нормальном режиме», - заявил на брифинге Ваграм Багдасарян.
По его словам, «в отставке премьер-министра Никола Пашиняна также нет смысла».
«Он работает, и у него должна быть возможность доказать все своей работой. Не думаю, что отставка – это повод для роспуска Национального собрания. Если он почувствует, что есть мешающие обстоятельства, то тогда подумаем над этим. Сейчас такого барьера нет», - отметил глава фракции, добавив, что они поддерживают работу действующего правительства.
На митинге 17 августа Никол Пашинян заявил, что «смысл конституционных поправок будет в следующем: внеочередные парламентские выборы могут пройти не только в случае отставки премьер-министра, но и парламент сам может принять решение о самороспуске».
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