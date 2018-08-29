РПА не видит необходимости в конституционных поправках

Ереван /Медиамакс/. Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян сообщил сегодня, что на данный момент нет необходимости в осуществлении конституционных поправок.

«Наряду с общими политическими событиями Конституция нуждается в новых поправках, однако стоит учитывать, о каких поправках идет речь. Сейчас у нас есть широкие возможности, и какие-то изменения мы можем осуществить посредством Национального собрания. А в случае острой необходимости – при помощи референдума. Но на данный момент мы не видим в этом необходимости, так как парламент выполняет свою работу в нормальном режиме», - заявил на брифинге Ваграм Багдасарян.



